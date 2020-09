Denayer, l’agente: “Ho avuto contatti col Napoli due anni fa, ma non c’era interesse” (Di martedì 8 settembre 2020) L’agente di Jason Denayer, Jesse De Preters è intervenuto a radio Punto Nuovo per parlare delle voci di mercato che lo legano al Napoli Denayer è al top della propria carriera? “Non credo. Ha 25 anni e ha maturato già sei stagioni in giro per l’Europa, in piazze caldissime e molto esigenti. Jason ha giocato due anni in Turchia, con il Galatasaray e lì è importante reggere la pressione dei tifosi. E poi, ha giocato anche al Celtic, dove gli veniva chiesto di vincere ogni partita. Quindi, Jason è uno abituato alla pressione e per me è pronto a giocare in un top club come il Napoli. Ha mai avuto contatti con Giuntoli? “Preferisco sempre mantenere le mie relazioni in ... Leggi su ilnapolista

Loutoo2 : RT @Spazio_Napoli: - BelpassoAlberto : RT @claudioruss: L'agente di #Denayer: '#Napoli? Due anni fa lo contattai per proporlo, ottimi rapporti con la dirigenza. Jason sarebbe ent… - GoodKidManCity : RT @Spazio_Napoli: - napolista : #Denayer, l’agente: “Ho avuto contatti col Napoli due anni fa, ma non c’era interesse” A radio Punto Nuovo: “”No,… - LuigiLiccardo6 : RT @Spazio_Napoli: -

Ultime Notizie dalla rete : Denayer l’agente Otto all'arbitro Aureliano, justo e ccuraggiuso - ilNapolista IlNapolista