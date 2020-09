Cristiano Ronaldo celebra i 101 gol con il Portogallo: «Orgoglioso di questo traguardo» (Di martedì 8 settembre 2020) Cristiano Ronaldo segna una doppietta con il Portogallo che lo portano a 101 gol con la maglia della Nazionale. Le sue parole Un gol su punizione e uno splendido dalla distanza: Cristiano Ronaldo, contro la Svezia, ha dato dimostrazione di tutta la sua classe, arrivando a 101 gol con la Nazionale. Il campione portoghese, sui social, ha espresso tutta la sua felicità. «Orgoglioso di questo traguardo storico al servizio della Nazionale. Quando mi dicono che posso arrivare a 100, dico che non basta… 101 gol per il Portogallo!» ha scritto il campione portoghese. View this post on Instagram Orgulho enorme nesta marca histórica ao serviço da ... Leggi su calcionews24

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 739 3. Romario 734 4. Gerd M… - SVargasOK : ? Goles en 2020: -Cristiano Ronaldo: 27 -Robert Lewandowski: 25 -Erling Haaland: 21 -Ciro Immobile: 20 -Lionel Mes… - NickAugustyn : RT @ESPNFC: International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 https://t.co… - _chrisni_ : RT @ESPNFC: International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 https://t.co… -