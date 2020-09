Covid e bambini: “Non era Kawasaki ma infiammazione multisistemica” (Di martedì 8 settembre 2020) Inizialmente confusa con la sindrome di Kawasaki l’Ospedale Bambino Gesù scopre che “nei bambini con Covid si trattava di infiammazione multisistemica”. Inizialmente confusa con la sindrome di Kawasaki, l’Ospedale Bambino Gesù ha invece scoperto che alcuni bambini affetti da Covid sviluppavano un’infiammazione multisistemica. Mis-c (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) è il nome di questa patologia infiammatoria … L'articolo Covid e bambini: “Non era Kawasaki ma infiammazione multisistemica” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

