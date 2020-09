Coronavirus, record di contagi nel Casertano: 44 in un solo giorno (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ record di positivi al Covid-19 in un solo giorno nel Casertano: 44 in più rispetto a ieri, con i positivi attuali, ovvero coloro tuttora contagiati che hanno contratto il virus nelle ultime settimane, saliti a 544; complessivamente sono 1178 i contagiati da inizio pandemia, compresi i deceduti (48) e i guariti, che restano 586, visto che non si è registrata alcuna guarigione nelle ultime 24 ore. E’ sempre Aversa la città con il maggior numero di persone attualmente positive, 78 (cinque più di ieri), tanto che il sindaco Alfonso Golia ha emesso un’ordinanza in cui ripristina fino al prossimo 7 ottobre l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto, in particolare fuori a ... Leggi su anteprima24

