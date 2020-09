CorMez: il Napoli insiste per Emerson Palmieri, giovedì incontro con gli intermediari (Di martedì 8 settembre 2020) Se si riuscisse a far partire Ghoulam, il Napoli non disdegnerebbe, come suo sostituto, Emerson Palmieri. Anzi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è previsto, nei prossimi giorni, un incontro con i suoi intermediari per verificare la fattibilità della trattativa. Queste le parole del quotidiano: “L’eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro, il Napoli insiste per Emerson Palmieri del Chelsea in prestito con diritto di riscatto, giovedì è previsto un incontro con gli intermediari”. L'articolo CorMez: il Napoli insiste per Emerson Palmieri, ... Leggi su ilnapolista

Il Corriere del Mezzogiorno si discosta dalla narrazione fatta dalla maggior parte della stampa e definisce il rapporto tra il brasiliano e l’ex allenatore del Napoli ottimo. “Allan così ritroverà Anc ...

