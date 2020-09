Colleferro, non bastava uccidere Willy Duarte: bisognava anche irriderlo dopo la morte (Di martedì 8 settembre 2020) “I can’t breathe” (non posso respirare). George Floyd l’ha ripetuto 20 volte ai poliziotti di Minneapolis che lo hanno ucciso in 8 minuti e 46 secondi. Ce ne sono voluti 20 invece per uccidere Willy Monteiro Duarte. Venti minuti di pestaggio “professionale” sino a sfondargli la testa. anche Willy diceva: “Basta, vi prego, basta, non respiro più”. Entrambi sono stati irrisi. Floyd mentre moriva: “Smettila di parlare, smettila di urlare, ci vuole molto ossigeno per parlare” dicevano i poliziotti, Willy dopo che è morto. Irriso non solo dal video ironico postato da uno degli aggressori sulla sua pagina Facebook, dopo che Willy era morto, ma anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : 'Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora' Anna Frank #Colleferro #WillyMonteiro - Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - luigidimaio : Non si può morire così. A 21 anni, ucciso da un branco di delinquenti, pestato a calci e pugni. Non è possibile.… - anitadalco : RT @tetrabondi: Nel leggere dell’orrore di #colleferro, vedo spesso che per commentare gli incommentabili esseri che lo hanno ammazzato vie… - Nico01042014 : RT @LucillaMasini: Meloni su Willy: 'Non perdoneremo agli assassini di aver spento quel sorriso'. C'è un modo più leale per ripulirsi la co… -