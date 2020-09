Cesare Battisti dal carcere: “Mi trattano male, sciopero se non mi accontentano” (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti accusa il regime di isolamento nel quale è stato costretto nel carcere di Oristano: “Inizio sciopero della fame”. Di quali diritti parli il terrorista Cesare Battisti quando minaccia lo sciopero della fame per il trattamento che gli riservano nel carcere di massima sicurezza di Oristano? Da qui è bene partire, perché non c’è dubbio che anche i detenuti abbiano diritti che devono essere rispettati, oltre che doveri. Lo dice l’ordinamento penitenziario e su questo si rivolgono le speranze per una vita migliore tra le mura del ex combattente proletario. Ma probabilmente esistono leggi non scritte per le quali il trattamento riservato ai detenuti non è uguale per ... Leggi su chenews

MediasetTgcom24 : Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame - Agenzia_Ansa : Cesare Battisti dal carcere: 'Comincio lo sciopero della fame' #ANSA - repubblica : Cesare Battisti: 'Inizio lo sciopero della fame' - mariluchio : RT @LaStampa: Cesare Battisti: «Comincio lo sciopero della fame» - Gerry72872470 : RT @1missim1: Cesare Battisti e lo sciopero della fame. Ne hai pieno diritto...ma se vuoi fare più in fretta ti allungo una corda.… -