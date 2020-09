Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: prove di riavvicinamento (Di martedì 8 settembre 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser provano a rammendare gli strappi: su “Chi” domani le foto di una cena (e passeggiata) chiarificatrice Sono senz’altro la coppia più discussa del momento: dopo la turbolenta rottura consumatasi negli avamposti della movida sarda, un presunto triangolo (poi smentito) con l’attrice Anna Safroncik e l’apparizione in solitaria sul red carpet del Festival di Venezia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser provano a rammendare gli strappi. Prova ne è una cena chiarificatrice in quel di Milano (con annessa passeggiata scaccia-pensieri) documentata dal settimanale “Chi” nel numero in edicola domani, mercoledì 9 Settembre. View this post on ... Leggi su zon

gossipblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime immagini della coppia di nuovo insieme (FOTO) - toysblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime immagini della coppia di nuovo insieme (FOTO) - Notiziedi_it : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme (FOTO) - GossipItalia3 : Hip Hip Hurrà per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è di nuovo amore #gossipitalianews - Novella_2000 : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme (FOTO) -