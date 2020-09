Castellana Grotte: edizione particolare per la fiera del Caroseno Una delle più antiche nel barese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: Successo e partecipazione per la tradizionale ed antichissima fiera del Caroseno a Castellana Grotte. La mostra mercato si è svolta eccezionalmente quest’anno presso la zona 167 di Castellana, area individuata per consentire il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Ottima affluenza per l’esposizione di oltre 1300 metri lineari e 157 espositori disposti sulle vie principali della zona dal settore Attività Produttive del Comune e dalla Polizia Locale che ha curato anche la viabilità ed i parcheggi con oltre 400 posti auto. 30 gli uomini della Protezione Civile, in particolare Pubblica Assistenza AVPA, Associazione ... Leggi su noinotizie

La Cassa Rurale ed artigiana (CRA) di Castellana tra le banche più sicure di Italia. Lo dichiara Altroconsumo Finanza nella sua annuale classifica sulle Banche più affidabili, in base all'indice di s ...

Tutto è iniziato quando una lavoratrice dell'azienda ortofrutticola Sop di Polignano a Mare sabato è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus. Ieri sono stati eseguiti 159 tamponi ag ...

