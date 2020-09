Cari genitori, la scuola riparte. Smettiamo di lamentarci in chat e facciamo squadra (Di martedì 8 settembre 2020) Ho partecipato alla prima riunione del nido pubblico che frequenta mio figlio di due anni. Sapevo che il primo giorno di scuola non sarebbe stato facile, e che le linee guida 0-6 sarebbero entrate nella vita di noi genitori senza fare prigionieri. All’entrata ho ricevuto un vademecum. Ho scoperto che i bambini saranno divisi in “bolle” da sette, ognuna di queste sarà indipendente e distanziata dalle altre. Gli orari di ingresso saranno scaglionati. Tutti i giorni misureranno la febbre all’entrata sia a me che al piccolo, e io devo comunque farlo a casa. Sono previsti solo due accompagnatori per tutto l’anno. Io non entrerò mai più nel nido, lascerò il bimbo all’entrata nelle mani dell’educatrice che lo seguirà. Serve uno zainetto di plastica che verrà sanificato tutti i ... Leggi su huffingtonpost

sandraebasta : @LGmarangon @FedeAngeli Ed i loro cari figli sono solo fascisti e vigliacchi. Genitori da punire, come coloro che diffondono odio - VinoCapo82 : RT @Vickiegogreen: Cari genitori, cari zii e zie, cari nonni, il punto è : cosa sareste disposti a fare per impedire questo e cosa farete s… - Angela98465736 : @MastriTina Mi chiedo: ma i genitori di questi Assassini adesso penseranno solo a difendere i loro cari? Sono anche… - menteveloce : @danteguest1 Intenta a casa. Cari cari. Problema lo sostengo da tempo saranno i genitori. Ragazzi naturalmente si a… - RavagliDavide : RT @Vickiegogreen: Cari genitori, cari zii e zie, cari nonni, il punto è : cosa sareste disposti a fare per impedire questo e cosa farete s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari genitori Cari genitori, la scuola riparte. Smettiamo di lamentarci in chat e facciamo squadra L'HuffPost Cara scuola, ci sei mancata tanto e insieme ce la faremo

Cara scuola, stai per ricominciare. Non sei mai stata così attesa e così temuta come quest’anno. Sei il luogo centrale della vita di noi famiglie. Sei il luogo dove i nostri figli hanno la loro second ...

VENEZIA 77 | Andrei Konchalovsky: «Con Cari Compagni! ho ricordato i miei genitori»

VENEZIA – ”Ho voluto fare un film in memoria della generazione dei miei genitori”. A parlare è Andrei Konchalovsky, che presenta in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 77 il suo nuovo film Cari ...

