Calciomercato Sampdoria: trattativa per Marin della Dinamo Zagabria (Di martedì 8 settembre 2020) La Sampdoria segue Antonio Marin della Dinamo Zagabria, obiettivo blucerchiato da tre anni. Può partire in prestito La Sampdoria, ormai da tre stagioni, segue con attenzione la crescita di Antonio Marin, centrocampista croato classe 2001 di proprietà della Dinamo Zagabria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, proprio oggi il club blucerchiato avrebbero avanzato una prima offerta per il giovane attaccante balcanico, sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Si attende la risposta della Dinamo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

