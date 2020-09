Calciomercato Napoli, si torna a parlare di Andrea Petagna come possibile pedina di scambio per Kevin Lasagna (Di martedì 8 settembre 2020) Sono giornate decisive per Andrea Petagna. L’attaccante acquistato a gennaio dalla SPAL potrebbe nelle prossime ore aggregarsi alla squadra e sostenere il primo allenamento in azzurro. Il tutto dopo aver effettuato tutti gli esami che certificano la sua guarigione dal Coronavirus. come spiega Tuttosport, il centravanti verrà valutato da Gennaro Gattuso per capire se potrà essere utile nel corso della stagione. In caso contrario potrebbe anche diventare pedina di scambio. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Gattuso lo vedrà all’opera, insieme ad Osimhen e Mertens, soprattutto per ... Leggi su calciomercato.napoli

