Buona condotta e pena ridotta per Battisti: "Beffa per lo Stato" (Di martedì 8 settembre 2020) Federico Garau Il fratello dell'agente della digos Andrea Campagna, assassinato dai Pac nel 1979, attacca: "Sta facendo tutte commedie. In Italia, tra sconti vari, di fatto l'ergastolo non si fa. Sono le distorsioni del nostro ordinamento" Liberazione anticipata per l'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, un provvedimento, questo, che sta scatenando nelle ultime ore un mare di polemiche. Ad illustrare le motivazioni di una scelta del genere è direttamente Maria Cristina Lampis, magistrato di sorveglianza di Cagliari, secondo la quale il 65enne, recluso attualmente nella casa circondariale di Oristano,"nel corso della carcerazione ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, facendo, inoltre, registrare una condotta regolare". Ecco quindi spiegato perchè Battisti avrebbe acquisito il diritto ... Leggi su ilgiornale

