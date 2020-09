BRUTTE NOTIZIE, proiezioni meteo di Novembre pessime (Di martedì 8 settembre 2020) Novembre è un mese particolare. E’ ancora Autunno, ma spesso è capace di introdurre – più o meno timidamente – i primi freddi invernali. Nevica in montagna, questo sì, ma talvolta può capitare che tali condizioni meteo si manifestino anche alle basse quote. Purtroppo c’è un dato inconfutabile: negli ultimi decenni certi episodi sono andati scemando. Il riscaldamento globale si è fatto sentire, tant’è che non sono mancati episodi di tutt’altro genere ovvero ondate di caldo inaspettate e sorprendenti. L’altro dato inconfutabile è il riscaldamento del Mediterraneo. Le acque superficiali, lo saprete, nel pieno dell’Estate registrano temperature non dissimili dalle acque tropicali. Novembre, torna l’incubo ... Leggi su meteogiornale

