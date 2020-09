Berrettini eliminato dagli Us Open: Rublev vince in quattro set (Di martedì 8 settembre 2020) NEW YORK, Stati Uniti, - Finisce agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini agli Us Open, sui campi in cemento di Flushing Meadows: il tennista romano è stato sconfitto dal russo Andrey ... Leggi su corrieredellosport

