Venezia. Rilascio tessere elettorali: le informazioni utili (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli elettori residenti nel Comune di Venezia che hanno smarrito o deteriorato la loro tessera elettorale, o che hanno esaurito i 18 spazi per la registrazione del voto, possono richiederne un duplicato all’Ufficio Elettorale di Mestre, in viale Ancona 41 (tel. 0412746729) aperto nei seguenti giorni e orari:dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.Da martedì 15 settembre a giovedì 17 settembre si potrà richiedere una nuova tessera elettorale anche in tutte le sedi delle Anagrafi comunali, nei loro NORMALI ORARI DI APERTURA.Da venerdì 18 a lunedì 21 settembre, sarà invece osservata UN’ESTENSIONE DELL’ORARIO DI APERTURA degli Uffici Anagrafe, secondo il seguente schema: Per l’eventuale turno di ballottaggio, da martedì 29 settembre a ... Leggi su laprimapagina

Bernardjeanmic7 : RT @comunevenezia: #ComuneVenezia | #CertificatiAnagrafici Certificati anagrafici online: la Giunta approva l’atto di indirizzo per la st… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #ComuneVenezia | #CertificatiAnagrafici Certificati anagrafici online: la Giunta approva l’atto di indirizzo per la st… - comunevenezia : #ComuneVenezia | #CertificatiAnagrafici Certificati anagrafici online: la Giunta approva l’atto di indirizzo per… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Elezioni2020 #TessereElettorali Comunicati gli orari di apertura del Servizio Elettorale per il rilascio delle tesser… - comunevenezia : #Elezioni2020 #TessereElettorali Comunicati gli orari di apertura del Servizio Elettorale per il rilascio delle t… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Rilascio Certificati anagrafici online: a Venezia si trovano nelle tabaccherie ed edicole VeneziaToday Piazza San Marco, il valzer dei plateatici: sì al caffè “abusivo”, no a quello in regola

Permesso negato al Fulgenzi che ne ha diritto, concesso invece negli stessi spazi al Bar Eden che non ha i requisiti Tutti i caffè di Piazza San Marco dispongono di plateatici con sedie e tavolini.

Doctor Strange 2 sarà girato a novembre: uscita anticipata? [Rumor]

Dopo essere stato rimandato, il nuovo film di Doctor Strange potrebbe avere una nuova data di uscita che anticiperebbe il rilascio al 2021 La notizia ... Cate Blanchett, presidentessa di giuria al ...

Permesso negato al Fulgenzi che ne ha diritto, concesso invece negli stessi spazi al Bar Eden che non ha i requisiti Tutti i caffè di Piazza San Marco dispongono di plateatici con sedie e tavolini.Dopo essere stato rimandato, il nuovo film di Doctor Strange potrebbe avere una nuova data di uscita che anticiperebbe il rilascio al 2021 La notizia ... Cate Blanchett, presidentessa di giuria al ...