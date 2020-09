Usa 2020, il guaio del complottista amico (Di lunedì 7 settembre 2020) Chi ricorda ormai John Birch? Il missionario protestante americano che decide di convertire i cinesi, e va da solo a Hangzhou nel 1940, e quando i giapponesi la occupano, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce a Shangrao, città della prefettura di Jiangxi, occupata dalle truppe nazionaliste del generale Chiang Kai-shek. Nel dicembre del 1941, i giapponesi bombardano la base Usa di Pearl Harbor, nelle Hawaii, e scoppia il conflitto tra Tokyo e Washington. Padre Birch, patriota, si arruola nell’esercito, collaborando con i cinesi. Ma nell’aprile del 1942, quattro mesi dopo l’umiliazione di Pearl Harbor, i militari propongono al presidente Roosevelt un’azione che avrà scarsi effetti bellici, ma altissimo valore di propaganda. Uno squadrone di piloti, al comando del leggendario asso tenente colonnello Jimmy Doolittle, si ... Leggi su huffingtonpost

