Trentino, nei boschi di Fai della Paganella tutto è possibile. Persino che Lady Macbeth si innamori di un panettiere (Di lunedì 7 settembre 2020) Quando sai che stai per diventare padre sogni di condividere le tue passioni con il figlio che arriverà; ho amici che all’esito del test di gravidanza avevano già comprato l’abbonamento allo stadio e la sciarpa da ultras per il nascituro, altri che apparecchiavano il tavolo verde per il più lungo torneo di bridge padri-figli della storia italiana e altri ancora che volevano a tutti i costi una carrozzina rosso Maranello. Eppure, il più delle volte, quando tuo figlio arriva davvero al mondo sviluppa passioni sue, che raramente coincidono con quelle dei genitori. Io, lo ammetto, sono un pesce strano. Nato in riva al mare, quasi detesto sabbia e scogli, mente mi sento pienamente a casa in mezzo alle montagne e ai boschi, soprattutto quelli del Trentino-Alto Adige e, in particolare, ... Leggi su ilfattoquotidiano

