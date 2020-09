Scuola ed Università in Italia: gli ultimi fossili (forse) viventi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il mondo sta cambiando. Il Covid ha ulteriormente accelerato i cambiamenti. Il nostro modo di vivere e di lavorare, le nostre abitudini, la nostra etica, le nostre convinzioni stanno cambiando giorno dopo giorno e sempre più velocemente. Probabilmente un milione di lavoratori Italiani anche dopo il covid rimarranno in smartworking. E’ un cambiamento irreversibile Ci sono però istituzioni che non solo non seguono il progresso, ma addirittura arretrano: sono la Scuola e l’università. E’ come se l’essere umano smettesse di andare verso le sorti magnifiche e progressive e ritornasse ad essere una scimmia, gli spuntasse di nuovo la coda e si sentisse inesorabilmente attratto dai rami degli alberi per dondolarsi dopo una scorpacciata di banane. Eppure è sulla Scuola e ... Leggi su nextquotidiano

