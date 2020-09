Riapertura Scuola, il Post Denuncia di un’Educatrice (Di lunedì 7 settembre 2020) Sulla pagina Facebook del Comune di Milano è stata Postata tra i commenti una foto con la critica di un’educatrice. Nella foto l’educatrice indossa un camice in plastica, visiera e mascherina. “Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi con camici in plastica (modello figurella per dimagrire)… neanche gli infermieri sono così” riporta il commento. “Il lavoro di organizzare la segnaletica fatta da noi… pulire da noi… p.s: senza parlare di zero giardino inagibile da 4 anni… vergognoso… una organizzazione così bassa non l’ho mai vissuta in 22 anni di servizio” conclude. Leggi su youreduaction

"Spargere ottimismo non solo non serve a nulla, ma bisogna dirlo chiaro e forte: è un comportamento che concorre a diffondere il virus” “La situazione d’emergenza, circoscritta per ora in alcune aree, ...

Milano, topi alla scuola di via Verga: la materna resta chiusa. La denuncia dei genitori: nessuna comunicazione

«Oggi, la scuola materna di via Verga, non ha riaperto perché la derattizzazione non è andata a buon fine». Lo denunciano varie mamme sulla pagina Facebook del Comune di Milano. «Vorrei condividere co ...

