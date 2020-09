Presentata la terza maglia della Roma (Di lunedì 7 settembre 2020) La Roma ha presentato la terza maglia per la stagione 2020/21. Nella mattinata di oggi sui social del club giallorosso e sul sito di Nike sono state postate le immagini della maglia con cui la squadra di Fonseca giocherà alcune gare di campionato e Europa League. Il design e i colori richiamano le divise delle stagioni 1998-99 e 2010-11: si tratta infatti di una maglia nera con bande arancioni sulle spalle, il colletto a V e alcuni inserti grigi sui lati. La divisa comprende pantaloncini e calzettoni neri, entrambi con dettagli arancioni. Il nuovo kit sarà disponibile in tutti i Roma Store a partire dal 23 settembre. Quella Presentata oggi è l'ultima maglia che Nike produrrà per il club giallorosso, al ... Leggi su iltempo

