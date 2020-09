Olio d’oliva sul viso: scopri come usarlo e perché (Di lunedì 7 settembre 2020) Olio d’oliva sul viso: scopri come usarlo e perché. L’Olio d’oliva è uno degli ingredienti fondamentali della dieta mediterranea. Possiede grandi proprietà benefiche per la salute, lo sappiamo, e le può manifestare anche fuori dalla cucina. Per esempio usato come prodotto per la cura del viso. L’Olio extravergine è ricco di acido oleico, che è un eccellente nutriente per la nostra pelle. Inoltre è antiossidante e antinfiammatorio, qualità anch’esse molto utili al benessere dell’epidermide. In effetti non è per caso che tra gli ingredienti di numerosi prodotti di bellezza (per il viso, ma anche per le mani e il corpo) ci ... Leggi su pianetadonne.blog

