"Non ce n'è di Coviddi", Angela sbarca su Instagram: 100mila follower in poche ore (Di lunedì 7 settembre 2020) La signora "Coviddi", Angela Chianello, approda su Instagram ed è subito un successo: nel giro di poche ore ha raggiunto quasi 90mila follower. Un fenomeno inaspettato, determinato da una frase diventata subito un tormentone grazie alla tv e ai social media. Non ce n'è di Coviddi: la signora Angela Chianello approda su Instagram Angela è …

CarloCalenda : Qui Gervasoni la vera questione è se sei n’omo tu. E mi pare di poter dire che non ti comporti come tale. - ScuderiaFerrari : Come quelli della Ferrari di tifosi non ce n’è. Siete rimasti al nostro fianco, nel bene e nel male, nella gioia e… - IlContiAndrea : La 2 puntata dei #SeatMusicAwards20 andata via liscia e veloce. Assistere dal vivo a questo evento è stato molto di… - cherrvisrare : RT @IoSonoSpiderMan: Sono incazzato come una bestia. Io ho sempre studiato un sacco, ho una laurea con 110 e lode e devo lavorare 8/9 ore a… - GiovanniPisati : La signora del “non ce n’è COVIDDI” apre un account instagram e in poche ore supera 100k followers. Siete sicuri c… -

