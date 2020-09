NEVE che arriva precoce, può succedere a settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Il meteo di settembre è in genere ancora tipicamente estivo in Italia, soprattutto al Centro e al Sud. Stiamo però parlando del primo mese d’autunno per il calendario meteorologico, mentre la nuova stagione astronomica avrà inizio il 22 settembre. Sempre più spesso il clima estivo si protrae tardivamente, come sta accadendo anche quest’anno. Non dimentichiamo la rottura dell’estate intervenuta proprio a cavallo fra fine agosto e inizio settembre, con anche la NEVE sulle Alpi, generalmente sopra i 2000 metri. I primi raffreddamenti, uniti alle perturbazioni che trovano meno difficoltà a penetrare sull’Italia, rappresentano il segno di un cambio di stagione fisiologico per il periodo, ma avere a che fare con la NEVE in quota ad ... Leggi su meteogiornale

blunoneuncolore : La neve le stelle e quelli che se ne sono andati. - xox_laura : @_andrein28 @midnightmella @Louis_Tomlinson @965TDY LE DOMENICHEEEE D AGOSTO QUANTA NEVE CHE CADRAAAAAA - ElySiosopulos : RT @ElySiosopulos: Il Cuscino. La bambina non ha capelli ma piume non è uccello se non di neve scioglie piano pensieri imprestati dalla ve… - choosethelifee : @JaurGillzbitch mado amo aiuto ahahhahaha ora ti immagino, se la mia amica con il purino diceva di vedere la neve n… - franco_riviello : RT @Misurelli77: Negazionisti che gridano #DittaturaSanitaria e che si sciolgono come neve al sole ne abbiamo... -