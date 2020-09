Milan-Donnarumma, rinnovo in standby: Raiola furioso (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra il Milan e Gianluigi Donnarumma è standby sul tema rinnovo. Stando a quanto riporta ‘La Repubblica’, l’agente del portiere (legato ai rossoneri da un altro anno di contratto) Mino Raiola sarebbe furioso perché il nuovo contratto non prevede un nuovo incremento dello stipendio. Come riporta il quotidiano, il rischio di una nuova telenovela, come quella dell’estate 2017, è dietro l’angolo. Leggi su sportface

capuanogio : Secondo il #CorSera, Mino #Raiola ha formulato una richiesta di stipendio da 10 milioni euro netti per il rinnovo d… - TuttoMercatoWeb : E' la settimana di Suarez e Vidal. Juve e Milan, attenti alle minacce Dybala e Donnarumma. Commisso, Firenze merita… - capuanogio : Il mercato irrompe nel ritiro della nazionale. #Acerbi in rotta con la #Lazio, #Raiola furioso con il #Milan che no… - milansette : Repubblica - Raiola furioso col Milan. Il rinnovo proposto a Donnarumma è senza adeguamenti - HCE__ : RT @MilanNewsit: Repubblica - Raiola furioso col Milan. Il rinnovo proposto a Donnarumma è senza adeguamenti -