Mattino 5 diretta prima puntata 7 settembre 2020: anticipazioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in diretta dagli studi di Cologno Monzese, tornano al timone di Mattino Cinque, il programma della testata giornalistica Videonews, che ripropone al pubblico la sua collaudata formula, fatta di informazione (dalla politica alla cronaca, dall'economia al gossip) e di rubriche dedicate. Due ore di diretta quotidiana con news, approfondimenti, collegamenti esterni, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive. pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 07:00. Leggi su blogo

