Mancini lancia Immobile Muriqi atteso a Roma

ROMA – Ad annunciarlo è stato lo stesso ct azzurro Roberto Mancini: contro l'Olanda in Nation League Ciro Immobile giocherà dal primo minuto e in attacco farà coppia con Zaniolo e Kean. Domani a Roma ...Di questi tempi, un anno fa, erano in castigo. Motivo? Troppi i ritardi alle riunioni tecniche in albergo, indecifrabile il loro atteggiamento: l’allora allenatore della nostra Under 21 Gigi Di Biagio ...