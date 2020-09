Invasi dalla cocaina, flagello tra adolescenti. La scossa del questore: basta indifferenza (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo lo choc delle orge con minorenni a Bologna, scatta l'allarme in tutta Italia. "Troppi si sono assuefatti, reprimere non basta" Leggi su quotidiano

TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il Presidente dell Repubblica Italiana Sergio Mattarella, oltre a pensare al passato, pensasse anche al presente, siam… - JollyRoger0039 : @MauroV1968 @OverlookHotel71 In Italia abbiamo la legge giusta quasi per tutto, ma trovare qualcuno che la faccia a… - CandGianni : @grazschl @IlCremaschini @dcall97 @CarloCalenda Su strade provinciali ci sono ponti crollati diversi anni fa e non… - AdamartArt : @DupuisSimonetta Il problema è che siamo invasi dalla grande distribuzione nordista. Chi sa, compra a Km 0. Dove ab… - CdeottiSport : @Marcozanni86 @SusannaCeccardi Il voto questa volta non è solo un diritto ma un dovere prioritario e impellente,qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Invasi dalla Siamo invasi dalla plastica: tuteliamo l'ambiente l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Accoltella 7 persone, a Birmingham è caccia all’uomo

LONDRA. È caccia all’uomo dopo che un 23enne è rimasto ucciso e altre sette persone ferite in una serie di accoltellamenti nel centro di Birmingham, in Inghilterra. Mistero sul movente: l’aggressore h ...

Settembre, partenza lampo e grandi eventi

Se agosto ha parzialmente raddrizzato una stagione nera, settembre finora è stato un mese positivo per il turismo in Riviera. Il bel tempo ha aiutato: ieri e sabato tanta gente in spiaggia, molti turi ...

LONDRA. È caccia all’uomo dopo che un 23enne è rimasto ucciso e altre sette persone ferite in una serie di accoltellamenti nel centro di Birmingham, in Inghilterra. Mistero sul movente: l’aggressore h ...Se agosto ha parzialmente raddrizzato una stagione nera, settembre finora è stato un mese positivo per il turismo in Riviera. Il bel tempo ha aiutato: ieri e sabato tanta gente in spiaggia, molti turi ...