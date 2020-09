In ricordo di Sergio Endrigo, il poeta della canzone (Di lunedì 7 settembre 2020) Quindici anni fa moriva Sergio Endrigo, uno dei poeti della canzone italiana, a cui dette dignità e dimensione culturale. Se la poesia è un'arte sublime ma difficile, diventa ancora più difficile se ... Leggi su globalist

globalistIT : - TheSquareMag : The Square Magazine #masonic update RT: @GrandeOrienteit… #freemason #freemasonry #masons... Addio a Sergio Moravia… - GrandeOrienteit : Addio a Sergio Moravia, un grande della filosofia. Su la @nazione_firenze il ricordo del prof. Zeffiro Ciuffoletti… - Simone55555r : 2005: ci lascia uno dei più grandi cantautori italiani.nel 1951 nasce una delle voci più belle del mondo a parer mi… - Fabio15767 : @frankspicc @FMonderna @AGregucci @orsifernando @giuliocardone69 Se mi ricordo bene,Raffaele Sergio aveva firmato p… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Sergio

Il Gazzettino

Siamo reduci da un micidiale uno-due sferrato dalla firma del Corriere della Sera, Federico Fubini, tra ieri ed oggi a proposito di Recovery Fund, Mes e rapporti con l’Europa. Procediamo punto per pun ...Lepri indica la strada in vista delle amministrative: "Sì alle primarie se non si può fare altrimenti". Jahier meglio di Saracco "perché può penetrare nelle periferie". Col M5s nessuna alleanza "ma se ...