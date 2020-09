In pensione anticipata per assistere il disabile: requisiti e domanda (Di lunedì 7 settembre 2020) È possibile accedere alla pensione anticipata se si assiste un familiare disabile, sono due le forme pensionistiche che lo permettono. Per l’anno 2020 per entrambe le misure bisogna presentare domanda entro e non oltre il 30 novembre. Si tratta del sussidio Ape Sociale e la pensione Quota 41. Vediamo i requisiti richiesti per queste due misure che fanno parte entrambe del pacchetto pensioni news di quest’anno. In pensione anticipata per assistere il familiare disabile Volevo sapere se posso andare in pensione, assisto mia madre che è invalida al 100% con l’accompagnamento, vive con me. Io lavoro un’azienda privata e ho 31 anni di contributi e a settembre ... Leggi su notizieora

