Il Covid nei bambini non causa la malattia di Kawasaki ma la Mis-C (Di lunedì 7 settembre 2020) Una nuova, importante scoperta è stata fatta presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in merito a quell’aumento di casi di malattia di Kawasaki registrato tra i bambini con Covid nei primi mesi di pandemia. Non si trattava della Kawasaki ma di una malattia infiammatoria sistemica che viene causata dal Covid e che ha preso il nome di Mis-C, ovvero Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Questa nuova patologia è stata confusa con la Kawasaki per la sintomatologia simile. LEGGI ANCHE >>> Cos’è la malattia di Kawasaki e perché si parla di una correlazione con il Coronavirus Mis-C, la grave risposta infiammatoria dei ... Leggi su giornalettismo

