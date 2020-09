I campionati di Serie C e D potrebbero slittare. Ecco perchè (Di lunedì 7 settembre 2020) I campionati di Serie C e Serie D potrebbero slittare. La notizia che lancia TuttoSerieD.com è di quelle che farà discutere. Secondo il portale, la Federazione Italiana Gioco Calcio si sarebbe incartata e a farne le spese potrebbero essere la Serie C e Serie D. "Il famoso procedimento su Picerno-Bitonto fa saltare il banco. Entro oggi era prevista la sentenza ma la FIGC ha sbagliato procedimento e da rito abbreviato ha adottato il classico rito, una procedura più lunga e non d'urgenza. Cosa significa? Che la discussione slitta, probabilmente al 16 settembre. Con ritardi anche nella sentenza. E senza parere definitivo la Serie C e la Serie D non potranno fare né ... Leggi su itasportpress

