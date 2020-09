Heroes, Manuel Agnelli rock a torso nudo, Fedez si commuove ringraziando gli operatori sanitari, l’evento in streaming funziona (Di lunedì 7 settembre 2020) Buona la prima. C’era molta attesa per “Heroes”, il grande show all’Arena di Verona con oltre 40 artisti sul palco per cinque ore di maratona musicale. Un evento nell’evento perché per la prima volta in Italia è stato lanciato il live streaming a pagamento che ha funzionato senza intoppi e non era scontato. Un chiaro tentativo per sondare il terreno e capire quali possono essere gli sviluppi della musica in Italia, in seguito al blocco dei concerti, a causa della pandemia. Un tema delicato e importante perché qualora si decidesse di percorrere questa strada, gli operatori dello spettacolo tornerebbero a lavorare. In Arena era presente il pubblico in forma ridotta, composto da operatori sanitari, che hanno combattuto in prima linea ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Heroes, Manuel Agnelli rock a torso nudo, Fedez si commuove ringraziando gli operatori sanitari, l’evento in strea… - IlContiAndrea : I concerti, si sa, sono un'altra cosa, ma lo streaming live a pagamento consentirebbe a chi vive in un'altra Region… - FQMagazineit : Heroes, Manuel Agnelli rock a torso nudo, Fedez si commuove ringraziando gli operatori sanitari, l’evento in stream… - elena_ele6 : RT @conunfilodivoce: 'La musica è un lavoro. Voi potete viverla come volete, ma dovete rendervi conto che dietro al vostro divertimento e a… - MeryDambrosio : RT @conunfilodivoce: 'La musica è un lavoro. Voi potete viverla come volete, ma dovete rendervi conto che dietro al vostro divertimento e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Heroes Manuel Heroes, Manuel Agnelli rock a torso nudo, Fedez si commuove ringraziando gli operatori sanitari,… Il Fatto Quotidiano Heroes, le pagelle dello spettacolo all’Arena di Verona

Quando canta di cosa sono fatti gli angeli mi percorre un brivido pensando a chi è stato il nostro angelo custode in tutti questi mesi. Molto meglio con capello raccolto. Ricorda che dietro a un artis ...

Quando canta di cosa sono fatti gli angeli mi percorre un brivido pensando a chi è stato il nostro angelo custode in tutti questi mesi. Molto meglio con capello raccolto. Ricorda che dietro a un artis ...