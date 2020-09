Formula 1 al Mugello, è la settimana della gara. La Ferrari in crisi: "Non ci arrendiamo" (Di lunedì 7 settembre 2020) Scarperia, Firenze,, 7 settembre 2020 - "Non è il fine settimana che nessuno di noi voleva, ma non ci arrendiamo". Così la scuderia Ferrari in vista della prova di Formula Uno al Mugello, primo ... Leggi su lanazione

codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | Charles #Leclerc è stato dichiarato 'fit' per la gara del Mugello - sportface2016 : #Ferrari | Controllo medico ok per #Leclerc, potrà gareggiare al #Mugello - FormulaPassion : #F1 | Charles #Leclerc è stato dichiarato 'fit' per la gara del Mugello - bigciof : RT @qn_lanazione: E' partita la settimana che porta alla prima gara di #Formula1 della storia al #Mugello. Arrivano i primi camion dell'org… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: E' partita la settimana che porta alla prima gara di #Formula1 della storia al #Mugello. Arrivano i primi camion dell'org… -