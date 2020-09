Direzione Pd, oggi il punto su referendum ed elezioni Regionali | DIRETTA (Di lunedì 7 settembre 2020) Direzione Pd, oggi il punto su referendum ed elezioni Regionali DIRETTA oggi, lunedì 7 settembre 2020, si tiene la Direzione nazionale del Pd: il segretario Nicola Zingaretti è chiamato a cercare un punto di unità tra le varie anime del partito, soprattutto in relazione a due temi di strettissima attualità come il referendum sul taglio del numero dei parlamentari e sulle prossime elezioni Regionali del 20-21 settembre. L’appuntamento per la Direzione Pd è alle ore 12 nella sede di via Sant’Andrea delle Fratte, a Roma. TPI seguirà in DIRETTA live ... Leggi su tpi

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, si tiene la direzione Pd: il segretario Nicola Zingaretti è chiamato a cercare un punto di unità tra le varie anime del partito, soprattutto in relazione a due temi di s ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Bielorussia: rapita l’oppositrice Maria Kolesnikova

Ultime notizie, ultim’ora di oggi: Bielorussia, sarebbe stata rapita la leader dell’opposizione anti-Lukashenko Maria Kolesnikova (7 settembre 2020) Bielorussia, una delle leader dell'opposizione Mari ...

