De Rossi: “Pirlo sulla panchina della Juventus? Ho la mia idea. Non credevo in Gattuso e Simone Inzaghi…” (Di lunedì 7 settembre 2020) La schiettezza non ha mai fatto difetto all'ex capitano della Roma, Daniele De Rossi.A margine della consegna del premio Calabrese a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, l'ex calciatore del Boca Juniors ha detto la sua sui numerosi ex colleghi che da calciatori si sono reinventati nelle nuove vesti di allenatore. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista della Nazionale azzurra.Juventus, Pirlo: “Non vediamo l’ora di iniziare, per la prima di campionato abbiamo una speranza”VIDEO Juventus, l’alba di Weston Mckennie: il nuovo acquisto bianconero già agli ordini di Pirlo…"Pirlo nuovo tecnico della Juventus? Dal punto di vista della personalità hanno trovato la persona ... Leggi su mediagol

