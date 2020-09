De Luca presenta nuovi progetti: no comment su presunta inchiesta (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Grazie ai fondi residui dalle Universiadi, trova nuovo slancio anche l’unica vera opera incompiuta, secondo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel territorio comunale di Salerno. Fallita la ditta ed anche un’ipotesi di un collaborazione con il Coni, la Regione Campania ha deciso di investire otto milioni e mezzo di euro per rilanciare, sperando sia la volta definitiva, il palazzetto dello sport. Ci saranno 5000 posti minimi garantiti, una piscina olimpionica, pista da atletica e tutta una serie di servizi annessi secondo il progetto illustrato questa mattina dal presidente De Luca che non ha voluto, invece, rilasciare alcuna dichiarazione in merito ad una nuova inchiesta che lo riguarderebbe in merito ad incarichi conferiti a ... Leggi su anteprima24

De Luca presenta nuovi progetti: no comment su presunta inchiesta

Su De Luca si indaga per favori ai suoi autisti

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, risulta indagato dalla procura di Napoli per abuso d'ufficio e truffa. La notizia è stata anticipata dal quotidiano "la Repubblica". La vicenda ...

Un concorso per 50 posti da operatore socio sanitario, ma devono ancora arrivare i premi Covid

La Fp Cisl Marche prende positivamente atto dell'emanazione del bando di concorso a tempo indeterminato per 52 operatori socio-sanitari che verranno distribuiti tra le strutture del Servizio sanitario ...

