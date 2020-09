Coronavirus, stasera il nuovo Dpcm: misure prorogate fino 7 Ottobre, discoteche e stadi chiusi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l’emergenza Coronavirus sarà firmato nelle prossime ore dal premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato oggi che la proroga sarà di 30 giorni: a quanto si apprende, la data di scadenza dovrebbe essere il 7 Ottobre, in quanto non è possibile farlo per più di un mese. Tra le poche novità rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, l’autocertificazione per l’ingresso in Italia provenienti da Paesi finora ‘off limits’ per attestare che si risiederà presso una persona, “anche non convivente”, con la quale “vi sia una stabile ... Leggi su meteoweb.eu

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È il documentario MOLECOLE, che Andrea Segre ha girato nella Venezia chiusa per il coronavirus,… - Gandalf1948 : Giuseppe Conte chi? Premier inetto e Italia verso la rovina, la fucilata di Annalisa Chirico - MenegazziMarina : Annalisa Chirico a Stasera Italia: Giuseppe Conte chi? 'Questo premier è in grado di fare un piano per gli aiuti Ue… - CrisGnesutta : Bellissima la riflessione di stasera del reverendo rav. #DiSegni sul #Coronavirus in relazione ai comportamenti sba… - Miziok67 : Stasera #MilanMonza con un pensiero al #SanRaffaele di #Angelucci dove soggiorna in una suite il pregiudicato per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stasera Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada i "Seat music awards 2020"

Non poteva non mancare Marian Richero alla 14esima edizione dei Seat Music Awards Un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà per l'emergenza Covid 19. Dopo il succes ...

Uomini e donne, 7 settembre, puntata, tronisti, cosa è successo

Inizia il programma. Maria chiede a Tina di raccontare il nuovo studio ed il perchè delle modifiche apportate. Non solo Covid 19, l’innovazione degli spazi sarebbe dipesa soprattutto dalla necessità d ...

Non poteva non mancare Marian Richero alla 14esima edizione dei Seat Music Awards Un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà per l'emergenza Covid 19. Dopo il succes ...Inizia il programma. Maria chiede a Tina di raccontare il nuovo studio ed il perchè delle modifiche apportate. Non solo Covid 19, l’innovazione degli spazi sarebbe dipesa soprattutto dalla necessità d ...