Contratti, Bonomi fa il buono ma punta a ridurre gli aumenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Un primo incontro. Interlocutorio che però ha già fatto emergere divisioni, nonostante la chiusura cordiale. Tra la nuova Confindustria di Carlo Bonomi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil il rapporto non sarà facile. Così come d’ora in poi non sarà facile rinnovare i tanti Contratti scaduti per oltre 10 milioni di lavoratori privati e 3 di lavoratori pubblici, nonostante l’impegno preso ieri dalle parti a partire dal contratto della sanità privata, fermo da 14 anni. TRE ORE … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

