Cecilia Rodriguez brilla a Venezia e… si riavvicina a Moser? (Di lunedì 7 settembre 2020) Chic e in versione “spaziale” Cecilia Rodriguez sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato da sola e catturato l’attenzione con uno spacco da capogiro. L’argentina è “in pausa” dal fidanzato Ignazio Moser e al Lido con le sue curve ha catalizzato gli sguardi, ma il suo cuore pare ancora battere per il bel “Nacho”. Prima della partenza per Venezia, “Giornalettismo” ha infatti beccato Cecilia a cena con Ignazio in un noto ristorante milanese. Niente baci e coccole tra i due, che però pare abbiano deciso di darsi un’altra possibilità dopo la burrasca dovuta ad un presunto flirt estivo. Per ora nessuna conferma ufficiale dai loro profili social: Cechu si sta infatti godendo il suo ... Leggi su newscronaca.myblog

QuotidianPost : Cecilia e Ignazio Moser ritorno di fiamma? Le parole della Rodriguez - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cambia tutto (di nuovo)… Ed è lei a spiegare cosa sta succedendo. Che storia infi… - LadyNews_ : #CaterinaBernal vuota il sacco su #IgnazioMoser: '#CeciliaRodriguez mi ha fatto chiamare' - Galen1231 : RT @Ilconservator: Una volta al Festival Del Cinema di Venezia invitavano gente come Stanley Kubrick adesso Cecilia Rodrig… - hudsonftpayne : RT @itciccio: In esclusiva l’aereo di Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia de Lellis. -