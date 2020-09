Calciomercato Milan, piace Nuno Mendes dello Sporting (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul terzino dello Sporting Nuno Mendes Il Milan cerca terzino da regalare a Stefano Pioli, dopo l’exploit nell’ultima stagione di Theo Hernandez. E il nome nuovo sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Nuno Mendes, giovane terzino classe 2002 dello Sporting CP. Secondo quanto riportato da O Jogo, il Milan avrebbe bussato alla porta dei portoghese con un’offerta da 15 milioni più una percentuale sulla prossima rivendita. Lo Sporting avrebbe risposto picche, rimandando alla clausola rescissoria da 45 milioni. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficializzato l'acquisto del giovane classe 2004 - PietroMazzara : #Pioli conferma la necessità di intervenire sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. Serve tassativamente u… - DiMarzio : #Milan, accordo con il Brescia per Tonali - news24_napoli : Calciomercato Milan – Bakayoko: si chiuderà solo a certe condizioni - rossonero_fans : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Lipsia, #Leicester e non solo: tutti a caccia di Wesley #Fofana -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, boom Pellegatti: altri tre colpi per sognare! Il Milanista Calciomercato Milan, piace Nuno Mendes dello Sporting

Il Milan cerca terzino da regalare a Stefano Pioli, dopo l’exploit nell’ultima stagione di Theo Hernandez. E il nome nuovo sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Nuno Mendes, giovane terzino clas ...

Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid: c’è il prezzo

Il Milan continua a lavorare senza sosta per completare la rosa da affidare nelle mani di Stefano Pioli. Il club rossonero si sta preparando per la partita contro lo Shamrock Rovers in programma il 17 ...

Il Milan cerca terzino da regalare a Stefano Pioli, dopo l’exploit nell’ultima stagione di Theo Hernandez. E il nome nuovo sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Nuno Mendes, giovane terzino clas ...Il Milan continua a lavorare senza sosta per completare la rosa da affidare nelle mani di Stefano Pioli. Il club rossonero si sta preparando per la partita contro lo Shamrock Rovers in programma il 17 ...