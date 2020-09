Calciomercato Inter, destini incrociati: Lautaro Martinez e il Barcellona, resa dei conti. Suarez e la Juventus… (Di lunedì 7 settembre 2020) Lautaro-Barcellona e Suarez-Juventus, con ogni probabilità si deciderà tutto in settimana.Luis Suarez è ormai fuori dai piani del Barcellona, il nuovo allenatore Ronald Koeman ha sicuramente idee diverse per il suo attacco e con l'addio del bomber uruguaiano, atteso con ansia alla continassa dalla Juventus di Andrea Pirlo, si riscalda, o meglio si infiamma, la pista Lautaro Martinez per i blaugrana. L'attaccante dell'Inter fa gola già da troppo tempo alla squadra di Bartomeu, quest'ultimo però sembra non voler scendere a patti con i nerazzurri i quali, a suo parere, vantano pretese troppo esose per il cartellino dell'attaccante argentino. Secondo quanto riporta 'Sport'. questa sarà la ... Leggi su mediagol

