Birmingham, movida nel sangue. Bilancio: un morto e sette feriti (Di lunedì 7 settembre 2020) Erica Orsini Escluso il movente terroristico, probabile il gesto isolato di un pazzo. Ma l'uomo non si trova più Un morto e sette feriti. Questo il Bilancio del grave incidente avvenuto ieri a Birmingham, dove un uomo ha iniziato a colpire a pugnalate i passanti in varie zone della città. La prima aggressione è stata segnalata mezz'ora dopo la mezzanotte di sabato nell'area di Constitution Hill a nord della città, poi il sospetto ha iniziato a muoversi verso sud attaccando chiunque gli capitasse a tiro. Otto le vittime, l'ultima verso le 2,20 del mattino sulla strada che collega il quartiere gay con quello cinese di Birmingham. Quando la notizia è stata diffusa dalla stampa, ieri mattina, la polizia stava ancora tentando di capire che cosa ... Leggi su ilgiornale

LaStampa : Aggressioni nei luoghi delle movida, morto un giovane. La polizia esclude il terrorismo. Centro città blindato. - WelfareNetwork : Diverse persone accoltellate in strade della movida A Birmingham - pairsonnalitesF : Notte di sangue a Birmingham: ... avrebbero coinvolto diverse persone, avvenuti nella zona della movida e del quart… - EugenioCardi : RT @LaStampa: Tra i feriti ci sono due persone in gravi condizioni. Praticamente esclusa la pista terroristica. Le aggressioni nell’area in… - LaStampa : Tra i feriti ci sono due persone in gravi condizioni. Praticamente esclusa la pista terroristica. Le aggressioni ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmingham movida Birmingham, movida nel sangue. Bilancio: un morto e sette feriti il Giornale Accoltella 7 persone, a Birmingham è caccia all’uomo

LONDRA. È caccia all’uomo dopo che un 23enne è rimasto ucciso e altre sette persone ferite in una serie di accoltellamenti nel centro di Birmingham, in Inghilterra. Mistero sul movente: l’aggressore h ...

Movida di sangue, coltellate a Birmingham Una vittima e molti feriti. È caccia al killer

Notte di violenza, nel cuore del distretto della ‘movida’ di Birmingham, dove almeno una persona è stata uccisa e altre 7 sono rimaste ferite per mano – a quanto pare – da un accoltellatore solitario ...

LONDRA. È caccia all’uomo dopo che un 23enne è rimasto ucciso e altre sette persone ferite in una serie di accoltellamenti nel centro di Birmingham, in Inghilterra. Mistero sul movente: l’aggressore h ...Notte di violenza, nel cuore del distretto della ‘movida’ di Birmingham, dove almeno una persona è stata uccisa e altre 7 sono rimaste ferite per mano – a quanto pare – da un accoltellatore solitario ...