Avvio anno scolastico, Franzese: “Grati agli insegnanti per il loro contributo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale del gruppo “I Moderati”, Mimmo Franzese. “In prossimità dell’Avvio dell’anno scolastico rivolgo un ringraziamento all’intera categoria degli insegnanti per il lavoro svolto in questo momento delicato e per il contributo fondamentale che daranno ancora. Durante il lockdown hanno profuso uno sforzo significativo per non lasciare solo alunni e famiglie. Sono sicuro che adesso sapranno ripartire con ancor più entusiasmo di prima, ridando fiducia ai tanti ragazzi dopo mesi non vissuti in presenza a scuola. Rivolgo per questo un in bocca al lupo a tutti gli insegnanti ed ... Leggi su anteprima24

provinciadiasti : Incontro informativo di supporto ai Comuni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21. - astigov : Incontro informativo di supporto ai Comuni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21. - NTR24 : Avvio anno scolastico, Franzese: ‘Grato a insegnanti per contributo fondamentale’ - scuola_cisl : Avvio anno scolastico, alla viglia della ripresa, ottimismo fra il personale della scuola. I dati di un sondaggio d… - PolicyMaker_mag : Si terrà domani, martedì 8 settembre, in commissione #Istruzione pubblica, Beni culturali del @SenatoStampa l'audiz… -

