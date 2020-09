Asl Bari: indagine sierologica nelle scuole paritarie e private, sui primi 807 test un positivo al tampone. “Esiti rassicuranti” Prevenzione corona virus in vista dell'avvio dell'anno scolastico (Di lunedì 7 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sei positivi alle IgG di cui uno solo al tampone PCR su 807 test sierologici eseguiti. Sono i primi esiti dell’indagine sierologica voluta dal Ministero della Salute e attuata dalla ASL Bari sul personale docente e non docente delle scuole paritarie e private di Bari e Provincia. Lo Spesal – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – del Dipartimento di Prevenzione già da diversi giorni ha pianificato e avviato lo screening delle ... Leggi su noinotizie

