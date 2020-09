Alexei Navalny è uscito dal coma farmacologico (Di lunedì 7 settembre 2020) (foto: Olga Malteseva/AFP via Getty Images)Alexei Navalny, l’oppositore russo ricoverato in Germania, non è più in coma farmacologico secondo quanto affermato dall’ospedale dove si trova. Navalny ora respira autonomamente senza l’ausilio di ventilatori e sta rispondendo a stimoli verbali. La Klinik Charité di Berlino, in un comunicato, ha aggiunto però che “è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti lungo termine del suo grave avvelenamento”. In precedenza, l’ospedale aveva detto che Navalny era stato avvelenato, senza specificare la sostanza assunta. Era stato, invece, il governo tedesco, la scorsa settimana, a pubblicare i risultati tossicologici effettuati da un apposito laboratorio ... Leggi su wired

ROME, SEP 7 - Foreign Minister Luigi Di Maio on Monday urged Russia to punish "those responsible" for what Germany says was the poisoning of Kremlin critic Alexei Navalny. Di Maio said "we are deeply ...

Berlino, Navalny è uscito da coma indotto farmacologico

Berlino (Germania), 7 settembre 2020 - Alexey Navalny è uscito dal coma indotto. L'oppositore russo, ricoverato presso l'ospedale tedesco 'La Charitè' dopo un sospetto avvelenamento da Novichok, è sta ...

