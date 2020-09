Alberto Zoli: il delegato che conosceva lo studio del CTS era membro dell’Unità di crisi di Fontana (Di lunedì 7 settembre 2020) Alberto Zoli è il delegato per la Regione Lombardia che ha presentato al ministro Roberto Speranza lo studio del CTS che, secondo le accuse di Salvini, sarebbe stato nascosto alle regioni dal governo. Ieri il ministro della Salute aveva spiegato alla Festa del Fatto Quotidiano: “Lo studio del Cts, a me, alla metà di febbraio, è stato presentato dal delegato delle Regioni. Questo studio è stato fatto dal Cts e dentro il Cts c’è una rappresentanza delle Regioni e la persona che me lo ha presentato è un esponente della principale Regione del nostro paese in termini di abitanti…della Lombardia, che, come è noto, non appartiene alle forze che sostengono il nostro governo”. Zoli ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Zoli Cts, online i verbali del governo L'agone Cts, online i verbali del governo

Sono 95 i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico pubblicati oggi sul sito della Protezione civile. Si parte dalla prima riunione, datata 7 febbraio e si arriva a quella del 20 luglio.

Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: "Fare zona rossa Alzano e Nembro"

Era la scuola la prima fonte di preoccupazione per gli esperti del Cts, riuniti il 7 febbraio al Ministero della Salute. Lo si evince dai verbali pubblicati questo pomeriggio sul sito della Protezione ...

Sono 95 i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico pubblicati oggi sul sito della Protezione civile. Si parte dalla prima riunione, datata 7 febbraio e si arriva a quella del 20 luglio.Era la scuola la prima fonte di preoccupazione per gli esperti del Cts, riuniti il 7 febbraio al Ministero della Salute. Lo si evince dai verbali pubblicati questo pomeriggio sul sito della Protezione ...