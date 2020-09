Accende il barbecue con l’alcol ma finisce in prognosi riservata (Di lunedì 7 settembre 2020) Un ventiduenne peruviana Accende il fuoco con l’alcol ma si trasforma in torcia umana: è in prognosi riservata. Meno preoccupanti le condizioni della cognata, che era al suo fianco nei pressi del barbecue Un barbecue sul balcone, apparentemente una giornata tranquilla da trascorrere in famiglia. Una leggerezza, però, rischia di costare caro. Una bottiglia di … L'articolo Accende il barbecue con l’alcol ma finisce in prognosi riservata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

