Wta 125k Praga 2020, Cocciaretto sconfitta in finale: Kucova vince in due set (Di domenica 6 settembre 2020) sconfitta in finale per Elisabetta Cocciaretto, che è stata sconfitta dalla slovacca Kristina Kucova con il punteggio di 6-4 6-3 nell’atto conclusivo del torneo Wta 125k di Praga. Per la diciannovenne marchigiana arriva comunque il best ranking, dal momento che l’azzurra da domani sarà nella top-130 del ranking Wta. Oggi l’esperienza della Kucova ha avuto la meglio, con il break nel nono gioco che ha deciso il primo set. Cocciaretto, dopo un avvio abbastanza solido al servizio, ha iniziato a concedere troppo come dimostra il 55% di punti vinti con la prima contro l’83% della sua avversaria. Nel secondo set l’azzurra perde subito il servizio ma trova anche il controbreak per riportarsi sul 2-2. ... Leggi su sportface

