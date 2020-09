Usa, “Trump su afroamericani e ispanici? Disse che erano troppo stupidi per votarlo. Video con falso Obama per simularne il licenziamento” (Di domenica 6 settembre 2020) Prima era arrivato il libro dell’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale John Bolton, poi quello della nipote Mary, che lo ha definito un cinico imbroglione, inadeguato e pericoloso per il Paese, con le dichiarazioni rubate alla sorella del presidente Maryanna Trump Barry, una ex giudice federale del New Jersey, che dipingeva il fratello come un uomo “crudele, bugiardo, ipocrita e senza principi”, che nella sua vita è stato capace di fare solo “cinque bancarotte”. E ora, all’indomani delle rivelazioni sui veterani denunciate da The Atlantic e confermate da una giornalista della repubblicana Fox News, arriva nelle librerie americane anche il volume suo ex legale e faccendiere personale, Michael Cohen, che nel suo libro ‘Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J Trump‘ in uscita l’8 ... Leggi su ilfattoquotidiano

